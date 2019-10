Suukool kutsub üles hammaste eest hoolt kandma

Viimasest laste hammaste seisukorra uuringust selgus, et Eesti laste suutervisealane teadlikkus on suhteliselt väike ja hambasõbralikke harjumusi lapsed kodust kaasa ei saa. Selleks, et õpetada kõiki Eesti lapsi oma hammaste eest õigesti hoolt kandma, on loodud Suukool, kes teist õppeaastat kutsub lasteaedu osalema hambapesukampaanias ning on valmis saanud õpetliku hambapesulaulu, teatab haigekassa.