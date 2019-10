Viljandi kutseõppekeskuse õpilane pälvis noorkokkade võistlusel eriauhinna

Võitja Noel Magnolia ütles Tallinna toidumessi pressiteate vahendusel, et võistluste ettevalmistusperiood oli väga pikk ja raske. "Täna aga andsin endast parima ning kõik õnnestus suurepäraselt," lausus Moglia. "Tulin siia kindla plaaniga võita ning olen tulemuse üle väga õnnelik." Pärast kooli lõpetamist on noorkokal plaanis oma oskusi välisriikides täiendada, et seejärel kodumaale naastes Eesti toitu kõrgel tasemel pakkuda.