Kolga-Jaani uus soojatootja plaanib halud hakkpuidu vastu vahetada

Seni on Kolga-Jaani kaugküttepiirkonnas sooja andnud kaks halupuukatelt ning tänavu kevadel lõpetati aleviku kehvas seisus soojatorude vahetamine. Viljandi valla Kolga-Jaani piirkonnajuht Rivo Aren kinnitas ka eelmise aasta oktoobris Sakalale antud intervjuus, et tõenäoliselt tuleb halgudelt hakkpuidule üle minna, sest halupuude hinnad on kerkinud kõrgele ja nende hankimine läheb aasta-aastalt raskemaks.