Viljandi raamatukogus tehakse meisterdamise töötubasid ja huvijuht Agnes Kuus-Korv ütles, et huvilisi on seal olnud üllatavalt palju. «Vist on lausa rekordid. Esimesel päeval oli natuke üle 20 lapse, aga järgmistel oli 37 ja 35 last,» lausus ta.