See pole mudaloopimine. Meil on päriselt mudamure

Need pole oletused, vaid teadmine. Nimelt käis 8. augustil üks meie seast järvekeses ujumas ja tõestas omal nahal, järve esimeses kolmandikus on vett vaevu 1,4 meetrit. Samas võis umbes põlvekõrguselt põhjas tunda loksumas tihedat mudakihti. Ometi vastati juba toona meie küsimisele etteheitega, et me viriseme liiga palju.

Me ei taha väita, et juhtunus on süüdi ainult töö tegija. On aimatav, et linnaametnikud ei teinud tulevasel objektil piisavalt seiretöid ja sokutasid juba talvel Pärnu firmale sama hästi kui põrsa kotis. Võib-olla tegigi ettevõte kergeusklikuna ja olusid tundmata pakkumise, millega polnud võimalik enamat saavutada.

MUU HULGAS ei saa mainimata jätta tööde ebasobivat ajastust. Kevadel liiga vara asja kallale asudes tapeti tohutu hulk konnakulleseid ja purustati roostikus linnupesi. Huvitaval kombel osati 18 aastat tagasi selliste asjaoludega arvestada ning puhastati järve alles septembris. Miks nüüd teisti tehti? Kas me oleme tõesti linnalooduse suhtes muutunud hoolimatumaks?

Meil on kahju, et kõige parematest kavatsustest alanud tegevus on jätnud paljudele asjaomastele inimestele suhu mõru maitse. Aga äkki pole siiski kõik veel kadunud, ehk annab üht-teist parandada. Kui mitte muud, siis tahaks linnavalitsusele soovida oskust oma vigadest õppida ning tulevikus selliste ülesannete puhul rohkem kohalike inimeste tähelepanekutega arvestada. Nii saab targemini planeerida ning maksumaksja raha tõhusamalt kasutada.