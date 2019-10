Väga paljud lapsed kogevad kiusamist telefonitsi või internetis

Tellijale

Telia Eesti pressiteates märgitakse, et 2011. aasta uuringu andmetega võrreldes on kiusamine Eesti koolilaste seas viimase seitsme aasta jooksul mõnevõrra vähenenud, 27 protsendilt 23-le, ent ikkagi on kiusamist kogenud peaaegu iga neljas laps. Kõige enam on sellega kokku puutunud 11-12-aastased lapsed. Vene keelt emakeelena kõnelevad lapsed puutuvad kiusamisega kokku oluliselt rohkem kui eesti lapsed.

Telia Eesti vastutustundlikkuse valdkonna juht Elo Võrk nentis, et kliusamist ei saa ühelgi juhul aktsepteerida. "Kõige valusam on aga rääkida kiusamisest, mis toimub kooliealistega, sest see võib jätta jälje kogu eluks ning mõjutab kõiki ümbritsevaid. Retsepti kiusamise ja küberkiusamise täielikuks väljajuurimiseks pole meil kahjuks jagada, ent tugineme lastekaitse liidu ja kiusamisvaba kooli spetsialistide teadmistele, kes ütlevad, et suurim jõud kiusamise peatamiseks on vaikival enamusel, kes saaksid sekkuda. Kui keegi kõrvalseisjatest oleks vaid julge ega kardaks kaotada oma sotsiaalset staatust kiusatavat kaitstes, aitaks see kaasa kiusamise lõppemisele ning annaks väga suurt tuge kiusatavale," rääkis Võrk.