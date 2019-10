Juhtkiri. Eksinud veerand

Vähesed noored teavad pärast põhikooli lõppu, kelleks nad saada tahavad. Isegi gümnaasiumi järel on otsust tihti raske langetada, kuid vähemalt annavad kolm lisa-aastat (teadmiste kõrval muidugi) aega atra seada ning oma soovides ning annetes rohkem selgusele jõuda. Nendest Eesti noortest aga, kes juba põhikooli lõpetamise järel kutsekooli lähevad, lahkub juba esimesel aastal 23,2 protsenti ehk peaaegu veerand õppima asunutest. Viljandimaa kahes kutsekoolis on see protsent küll kröömi parem – Olustveres 17,2 ja Viljandi kutseõppekeskuses 19,6 protsenti –, kuid muret tegevad näitajad on needki.