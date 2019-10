Maal elamise võlud ja valud rahvastikupoliitilises vaates

See prognoos ei ütle, mis keelt need 1,2 miljonit Eestis elavat inimest 60 aasta pärast räägivad. Eeldada võime aga, et eestlaste osakaal on sisserände tõttu väiksem. Kui meil eesti lapsi ei sünni, siis muutubki eestlaste osakaal riigis aina väiksemaks. Ja selle probleemiga peame tegelema juba praegu.

Tähelepanu väärib ka info, et enamikus maakondades väheneb rahvaarv oluliselt juba aastaks 2045. Maakondades toimuvad muutused erinevalt: kui Eestis kokku kahaneb rahvaarv 2045. aastaks 2,7 protsenti, siis Ida-Viru, Järva, Valga ja Jõgeva maakonnas kolmandiku. Viljandimaa rahvaarv väheneb 27 protsenti ehk veidi enam kui neljandiku võrra, absoluutarvudes 46 000-lt 34 000-le. Pildi teeb Viljandimaal keerulisemaks see, et samal ajal kui eakate ehk üle 70-aastaste inimeste arv isegi rände ja eluea pikenemise tõttu veidi kasvab, siis alla 50-aastaste puhul prognoositakse rohkem kui 40 protsendi võrra väiksemat elanike hulka. Karmim info on, et ka kuni 19-aastasi elab Viljandimaal prognoosi kohaselt ligi 40 protsenti vähem kui praegu.

Selle põhjus on kahaneva rahvaarvuga maakondade keskmisest vanem elanikkond. Sellistes piirkondades kujundab rahvastikku peamiselt surmade arv.

RAHVAARV kasvab prognoosi kohaselt enim Harjumaal, sealhulgas Tallinnas, ning väikeses kasvutrendis püsib see ka Tartumaal. Seega koonduvad inimesed üha enam suurematesse linnadesse ja nende lähedale.

See kõik toimub loomulikult juhul, kui senised rahvastiku- ja rändetrendid jätkuvad. Seetõttu on maale elama kutsuv initsiatiiv väga tervitatav. Kuid maaelu toetajatel ei ole kerge, sest konkurents ei käi ainult suuremate linnadega Eestis, vaid kogu maailmaga.

Suvel Soomes ESTO päevadel kohtusin paljude välismaal elavate eesti noortega. Ainuüksi Soomes elab ligi 50 000 eestlast alaliselt ning 20 000 ajutiselt. 70 000 – see on kahe-kolme maakonna jagu noori tööealisi inimesi.

Jutuajamistest Soome eestlastega on jäänud mulje, et paljud neist on pärit maakohtadest ja väikelinnadest. Küllap see trend aeglustub ja veidi ka pöördub, kui jõukuse käärid Eesti ja Soome vahel vähenevad. Kuid vähemalt osa neist inimestest on Eestist jäädavalt lahkunud.

Muu maailma kogemus on, et tagasikutsujana mõjub hästi inimene koduomavalitsusest. Tema teab kohalikke olusid ja oskab selgitada, kuidas tagasipöördumisel elu välja nägema hakkab. Seda suunda plaanime arutada ka «Globaalse Eesti» programmi loomisel. Samuti oleks siin abi «Maale elama» algatusest.

KUID POLE ainult äraminejad. Paljud on juba teinud otsuse maale (tagasi) kolida, kuigi neid võiks olla rohkem. Viimase aja trendid näitavad, et kui 17–26-aastased liiguvad rohkem maalt linna õppima ja tööle, siis vanusrühm 40–59 koos oma 7–16-aastaste lastega ­eelistab Tallinnast ja Tartust kaugemale kolida. Ka on viimastel aastatel märgata, et eakad kolivad Harjumaalt teistesse maakondadesse. Need on suundumused, millele saab lastega peredele ja eakatele sobiva keskkonna arendamise kaudu hoogu juurde anda.