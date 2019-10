Tellijale

Mäletan Priit Pääsukese uuest filmist «Vaikus valguses» ja Tõnis Mäe enda raamatust «Müümata naer», et Mäel peab olema kollane kass. Seesama kass, kelle kohta on tal seitsmekümnendatel loodud laul, mille järgi saab ilusasti valssi tantsida: «​Jah, ükskord on see kõik juba olnud ja põrand on tolmus, ja voodisse roninud kollane kass …»