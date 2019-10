Sergei Vassiljev: järgmisel aastal sihime medalikohta

Tellijale

Meeleolu on vägev. Arvestades konteksti, võime hooajaga väga rahule jääda. Tuletan meelde, et läinud aastal kaotasime üleminekumängudes Tartu Tammekale ega oleks pidanud meistriliigasse üldse pääsema. Et Levadia otsustas kohast loobuda, tekkis meil võimalus ikkagi osaleda. Mõtlesime, kas koht on mõistlik vastu võtta. Paljud kahtlesid, kas kõrgseltskonnas välja veame. Mina ütlesin, et tuleme toime, ja nii on ka läinud.