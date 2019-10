Sakalas avaldatud lugu juhatas omaniku kolm kuud kadunud koerani

Viljandi loomade varjupaiga Facebooki lehele tehtud postituses meenutati, et 22. juulil jõudis Põhja-Sakala vallast Viljandi varjupaika suuremat sorti koer, kellele see pealesunnitud puhkus kohe mitte meeltmööda ei olnud.

Et loom ei leebunud, hakati teda Tümal asuvas varjupaigas omavahel hellitavalt Kurjajuureks kutsuma. „Kui kaks nädalat kohustulikku vana omaniku ootust sai täis, siis oli selge, et Kurjajuure nime all pole meil mõtet koera reklaamida. Mõtlesime siis, milliseid juuri me veel teame ja - loomulikult - Mart Juur! Nii sa koer endale nimeks Mart,” seisis kirjutises.