Riigireformi mõjul aasta algul Tallinnast Viljandisse kolinud rahvakultuuri keskuse käsutuses olid seni 3. jaanuaril avatud bürooruumid. Avakõnes leidis kultuuriminister Tõnis Lukas (pildil), et ka kultuuriministeerium sobiks Viljandisse. Hiljem Sakalale vastates ütles ta, et tegelikult kultuuriministeeriumil kolimisplaane siiski pole. «See oli suure rõõmu väljendus, et riik on oma asutusi Tallinnast välja toonud ning Eesti rahvakultuuri keskus asub nüüd siin,» lisas ta.