Vajadus leida konsensus ja seejuures ikkagi astuda soovitud samm edasi on iseloomustanud Euroopa Liitu juba varajastest söe ja terase liidu aegadest. Selle kõrvalnähtus on, et kokkulepped sünnivad tihti aeglaselt ning sageli ei rahulda need täiel määral kedagi, kuid teisalt on see ainus viis hoida koos nii eriilmelist ja puhtalt vabal tahtel püsivat liitu. Kui kellegi huvidest hakataks üle sõitma, võiks too lihtsalt lahkumisavalduse sisse anda.