Viljandi saab 28 uut bussiootekoda

Linnavalitsuse pressiesindaja Johan-Kristjan Konovalov kirjutas saadetud pressiteates, et riigihanke vastu tundis huvi mitu ettevõtet, kuid lõpuks esitas pakkumise vaid osaühing Siris. Tema sõnul nõudis linn hankes pakkujatelt minimaalselt 23 paviljoni, kuid Siris toob neid Viljandisse 28. Uued ootekojad jõuavad linna hiljemalt 2020. aasta mai lõpuks.

"Erandiks on tuleval suvel rekonstrueeritavate kesklinna tänavate alale jäävad paviljonid, mis paigaldatakse sealsete ehitustööde käigus, ning hiljuti tõuketoetuste abil rajatud tänavate paviljonid, mis paigaldatakse pärast senistele kodadele kehtiva säilitamisnõude lõppu," on kirjas pressiteates.

Linnapea Madis Timpson avaldas heameelt, et Viljandisse jõuab rohkem paviljone, kui hanke miinimumnõuded ette nägid. "See näitab reklaamiettevõtte huvi Viljandisse tulla ja siin tegutseda. Meie inimestele tähendab see, et saame täiesti uued ootekojad mitmesse bussivõrgu sõlmpunkti," ütles linnapea.

Osaühingu Siris juhatuse liikme Risto Vanatoa sõnul on Viljandisse laienemine ettevõtte strateegiline samm. «Tahtsime seda hanget väga võita ning tegime Viljandile väga helde pakkumise. Siris investeerib Viljandisse peaaegu 300 000 eurot. See on pikaajaline investeering, sest leping omavalitsusega on 15 aasta pikkune ja paviljonide kasulik eluiga veelgi pikem,» ütles Vanatoa.