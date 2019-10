Kuninga alastuse asemel rahvaesindaja alasti rumalus

INIMRUMALUSELE ei anna panna piiri, seepärast pole mõtet igale Kalle Grünthali tekstile vastata. Kuid tuleb püüda panna piir kahjule, mida rumalus ühiskonnale tekitab. Riigikogu liikmena on Grünthali võimalus kahju teha suur, ta pääseb hõlpsalt avalikult rääkima ja ilmselt usuvad paljud, et amet annab ka aru. Kui nad siis usuvad ta juttu pensionidest ja alasti kuningast (vaata 16. oktoobri Sakala) ning loobuvad pensioniks säästmisest, ootab neid vanaduses vaesus ja nad on lisakoorem oma lastele.

Riigikogus, kahes raadiosaates ja kahes ajalehes olen pidanud Grünthalilt kuulma ja nägema täpselt ühesuguseid õigustusi pensionisüsteemi lõhkumisele. Peale piinliku enesekorduse on piinlikud ka tema väited, sest need ei vasta tõele ning oma vähestest faktidest teeb ta loogikale täpselt vastupidised järeldused.

Kõige olulisemana väidab Grünthal, et teise pensionisambasse säästmine on vale, sest raha väärtus kahaneb. Tõde on täpselt vastupidine: et raha väärtus ajas kahaneb, on vaja säästude investeerimist teise (ja kolmanda) samba väärtpaberitesse, kus sissemakstu väärtus säilib ja soovitavalt kasvab. Seevastu sammast tühjaks tehes, mida soovitab me rahvaesindaja, jäetakse raha ja enda tulevik tõesti inflatsiooni järada või kulutatakse lihtsalt ära.

IGA KORD räägib Grünthal ka loo, kuidas analüütikuid kuulates meenub talle üks tuttav, kes kogunud Vene ajal lapsele pulmadeks raha ja aja saabudes avastanud, et alles on 15 senti. See jutt on jama juba sellest küljest, et tuttav ei saanud avastada uut summat, vaid arvutada selle ostujõu vähenemise. Aga nii ei juhtunud ühe, vaid kõigi tuttavate ja ka võõrastega, kel ei õnnestunud hoida raha kõvas valuutas või paigutada tasuvasse ärisse. Erinevalt kroonist ja eurost polnud rubla kõva raha, seda trükkisid oma suva järgi juurde partei ja valitsus ning näiteks 1991. aastaks kasvas inflatsioon seetõttu 1000 protsendini. Ent järeldada tuleb sellest täpselt vastupidist Grünthali sambavaenule: Vene ajal sääste ei investeeritud ja nende reaalväärtust kaitsvat intressi ei makstud, praeguste pensionisammaste ja kõva raha puhul seda aga tehakse.

Muidugi saab nüüd kurta sammaste vähese tootluse pärast, mis vahepeal oligi tõsi, on aga pikem ja mineviku jutt. Ent kui näiteks 2003. aastal oleks 100 krooni jäetud praeguste hoiuseintresside peale seisma või sularahasse, oleks selle ostujõud 2019. aastaks ühe kolmandiku võrra kahanenud. Ärakulutamisega poleks asi parem, sest pensionil olles on inimese rahaprobleem palju teravam kui tööl käies. Ja faktid näitavad, et enamik kulutaks ära.