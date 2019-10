Los Angeleses tegutsev Rozell avaldas uue singli

Rozelli sõnul sai uus lugu "If looks could kill" ("Kui pilgud/välimus suudaks tappa" inglise keeles, toimetus) alguse juba sel ajal, kui ta oli tegev elektroonilise muusika duos Vajé. "Erinevatel põhjustel ei jõudnud me siois tulemuseni," lisas ta.

Rozell proovis mitut lauljat, kuni leidis sotsiaalmeediaplatvormist Instagram Travise profiili. "Saatsin talle selle loo ja juba järgmine nädal oli tal idee olemas. Siis lendas ta siia ja lõpetasime projekti," rääkis Rozell.

Tema sõnul leiti üheskoos peaaegu kohe laulule teema: ilu, mis võib tappa. Rozelli sõnul on lugu sündinud siiski paljude inimeste koostöös. Oma panuse loo on peale Rozelli ja Danieli andnud Lauri Lembinen, Stefan Airapetjan ja Kaspar Kolk ning mix'i ja masteri on teinud Bert Prikenfeld.

Hans Noormets ehk Rozell õpib praegu Los Angelese mainekas muusikaproduktsiooni koolis Icon Collective aastases õppes. Tema sõnul on programm väga tihe ning tänu koolile ei ole raske leida ka muusika tegemiseks kaaslasi. "Mul siin kõrval on maailma tipptegijaid," lisas ta. Tulevikuplaane ta eriti jagada ei söandanud, kuid tõdes siiski, et teeb väga tihedalt tööd ja töötab koos igasugu huvitavate artistidega. "Olen leidnud uue sound'i ja ilmselt 2020 annab igasugustele küsimustele palju vastuseid. Loodetavasti kõik sujub," ütles ta lõpetuseks.

Kooli kodulehe järgi ulatub aastase õppeprogrammi maksumus lausa 25 000 dollarini. Samas koolis on õppinud näiteks elektroonilise muusika maailmas tegutsevad JAUZ, Nghtmre ja elektroonilise muusika duo Slander liikmed.