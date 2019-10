Täiskasvanud õppija tiitli sai täiskasvanud õppijate toetaja

Andrase Viljandimaa täiskasvanuhariduse koordinaatori Siirius Sikka saadetud pressiteates on kirjas, et Männiste elus on olnud igasuguseid aegu: tegusaid ja kiireid ning ka perioode, mil pidi keskenduma uutele ülesannetele. "Hoolimata keerulistest aegadest ei kaotanud ta usku endasse, vaid jätkas doktoriõpingutega Tartu ülikoolis."

Lisaks aasta õppijale premeeriti Viljandimaal veel viit õpitegu. Pressiteates on välja toodud, et õpitegu on hea võimalus märgata ning tunnustada aktiivseid kogukonna liikmeid, kelle ühistegevuse kaudu saavad täiskasvanud uusi oskusi, teadmisi ja õpikogemusi. Õpitegu innustab kogukonna liikmeid osalema elukestvas õppes. Õpitegudest said tunnustuse "Omakultuuriakadeemia" loengusari, Kolga-Jaani naiste enesejuhtimise ja enesearengu õpigrupp, konverents "Pildist sõnani", Vastemõisa kandi ühistegemised ning väärikate ülikool.