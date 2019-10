Raseduskriis ei jää abita

Raseduskriisi nõustaja vastuvõtule on oodatud pered, naised, mehed ja nende lähedased, kellel on muresid seoses lapseootele jäämise, raseduse katkemise või katkestamise, lapseootuse, lapse sünni ja sünnitusjärgse perioodiga, lapsevanemaks kasvamisega.

Saatekirja olemasolul, mida on võimalik saada günekoloogilt, ämmaemandalt, perearstilt või -õelt, on raseduskriisi nõustamine tasuta. Nõustamisele tulemiseks on vajalik eelregistreerimine.