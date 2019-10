Sügisene üleujutus on nagu Soomaa lõbustuspark

Tellijale

Soomaa giid Algis Martsoo ütleb, et sügise suurvett võib pidada inimtekkeliseks. Need algasid Tõramaa puisniidul pärast 2014. aasta tee-ehitust. Teetammi tõsteti ning tehti tugevaks, et see kannaks suuri masinaid, mis heinamaalt heina ära veavad. Kümme aastat tagasi sel puisniidul heina ei tehtud ning seal kasvas hulk puid ja põõsaid. Isegi kui sel alal vett oli, ei paistnud see Martsoo ütlemist mööda kõrge heina ja põõsaste vahel silma.