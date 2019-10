Üle 600 päeva varjupaigas elanud Edik otsib oma kodu

EDIK Viibinud varjupaigas 682 päeva. Kolmeaastane. Leitud Põltsamaalt Esku külast. Varjupaigas kõige staažikam nurruja Edik on väga arg, läheb võõraste eest peitu ning fotograafil ja juhatajal oli tükk tegemist, et teda pildistamiseks kaamerasilma ette saada. "See võib uues kodus aga täielikult muutuda," nentis Mängli. Kui kedagi ei ole, jalutab Edik rõõmuga toas ringi. Teiste kassidega saab ta samuti hästi läbi.

FOTO: Marko Saarm