Viljandi Real Estate’i omanik on Hollandi ettevõte ning juhatuse liikmed kaks Islandi kodanikku. Ettevõttega lähedalt seotud Islandilt pärit isik küll avalikult kommentaare jagada ei soovinud, kuid vihjas Sakalale, et Riiga poodi rajades sõitsid IKEA esindajad Viljandist mööda ning olid linna nime nähes üllatunud. Nimelt on «viljandi» islandikeelne sõna. See jäi neile meelde ja seetõttu otsustatigi Eestis rajatava ettevõtte nimes Viljandit kasutada.