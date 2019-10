Tellijale

Mangeni PM on üks neljast Kõo ümbruses tegutsevast põllumajandusettevõttest, mis kuuluvad aktsiaseltsile Silikaat Grupp. Selle tegevjuht Jaak Saarniit ütles, et aktsiaselts on oma Kõo kandi põllumajandusettevõtete tänapäevastamisse palju investeerinud. Nüüd on järg töötajate käes.