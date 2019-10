Põhjamaa rahvad tavatsevad aina millekski valmistuda. Vahet pole, kas valimisteks, hambaarsti juurde minekuks või siis lihtsalt halvimaks. See, et üldine eluolu parasjagu päris kena on, ei tähenda midagi. Pigem tasub just tüünes olukorras karta, et varem või hiljem juhtub mingi jama ja siis jäävad hinge ikkagi vaid need, kes õigel ajal muretsema hakkasid.