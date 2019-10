Pärast pikka pausi tuli Viljandisse suurte tiitlivõistluste medal

Tellijale

Alustuseks väärib märkimist, et see saavutus on väga kõnekas: viimati oli rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt Viljandimaale medali toonud Küllo Kõiv peaaegu 30 aastat tagasi, 1992. aastal. Tema sai Ungaris Székesfehérváris peetud Euroopa juunioride meistrivõistlustel kehakaalus alla 68 kg samuti teise koha.