Ma ei taha rääkida sellest, kas ja kuidas tohib avaldada koolis spordipäeva tulemusi, aga selle teema päevakorrale kerkimine tuletas meelde ohtu, millele hakkasin mõtlema vaat et esimesel päeval, kui kurikuulus isikuandmete seadus GDPR jalad alla oli saanud. Kas tulevikus võib olla nii, et me rahvajooksu protokolle enam ei näe? Kas võib olla, et ümber Viljandi järve jooksu üks suuremaid varandusi – 90 aastat säilitatud ja avaldatud lõpuprotokolle – on ebaseaduslik materjal?