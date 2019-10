Lammutamisele või seadustamisele määratud rajaga pole tehtud üht ega teist

Suvel teatas Vana-Virite kinnistu omanik vallale, et rada on lammutatud. Vallaametnike vaatlus seda väidet ei kinnitanud. Sel nädalal nägi rajatis, mis kohtu hinnangul on krossirada, aga omaniku arvates eratee, välja selline, nagu see droonifotolt paistab.

FOTO: Elmo Riig