Viljandis ehitati tänavu 330 000 euro eest uusi kõnniteid

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on linnavalitsuse eesmärk igal aastal Viljandi kõnniteid paremaks muuta. «Linnas on palju kohti, kus kõnniteede seisukord jätab soovida. Pingutame selle nimel, et igal aastal saaks eelarvesse kirja summad mõne lõigu parandamiseks või väljaehitamiseks. Ühe aastaga paraku igale poole ei jõua ja nii olemegi seadnud linnavalitsuses eesmärgiks parandada esmajärjekorras koolide ja teiste lasteasutuste juurdepääsuteid, pidades eriliselt silmas liiklusohutust,» selgitas linnapea.