Algaval koolivaheajal on Viljandi laste päralt

Vajadus ühise kava koostamise järele tekkis Viljandi avatud noortetoa juhataja Tiina Tarti sõnul sellest, et Viljandis pakutakse lastele ja noortele tegevust päris palju, aga info ei pruugi alati kõigi huvilisteni jõuda. "Sellepärast on linn võtnud sihiks koolivaheaegadel erinevate asutuste ja ettevõtete info koondada ja ühiselt välja kuulutada," selgitas Tart.

Muusikahuvilised noored on neljapäeva õhtul oodatud Viljandi avatud noortetuppa esimesse DJ-kooli, kus juhendajaks on DJ Valtiè.

Lisaks on Viljandis veel mitmed kohad, mida lapsed ja noored on oodatud külastama. Noortetuba ja Jakobsoni kooli ujula on avatud tavapärasest varem, Centrumi kinos on lastele ja noortele suurem filmivalik, avatud on linnaraamatukogu, jäähall, Männimäe bowling, Castle Escape põgenemistuba ning Viljandi muuseum.