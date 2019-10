Viljandi kutseõppekeskus peibutab piiritaguseid õppureid

Viimase viie aasta jooksul on "Erasmus+" programmi abil Eestis praktika läbinud 2044 välisõppurit. Kõige aktiivsemalt on neile Eesti ettevõtete juures tööpraktikat korraldanud Tartu kutsehariduskeskus, mis on vastu võtnud 374 välisõppurit. Viljandi kutseõppekeskus võttis projektitöö- ja välissuhete koordinaatori Tiiu Vaheri sõnul möödunud õppeaastal teistest riikidest vastu 12 õpilast. "See tähendab et nad on olnud siin praktikal kaks kuni neli nädalat. Seda nii "Erasmus+" kui Põhjamaade "Nordplusi" programmiga. Kiidame väga tublisid ettevõtteid, kes julgevad välispraktikante enda juurde võtta," lausus Vaher.

Kõige eksootilisem riik, kust on külalisõpilasi tulnud, on Fääri saared. Peatselt oodatakse aga kooli pagareid-kondiitreid Küproselt.

"Ise saatsime eelmisel aastal Euroopa ettevõtetesse 20 õpilast. Aitame nii tõsta noorte eneseusku ja ettevõtlikkust," lisas Tiiu Vaher.

Viljandi kutseõppekeskuse direktor Tarmo Loodus rääkis, et Viljandisse tullakse enim praktiseerima autoerialadele, kuid on ka IT-õppureid ja kokkasid. Looduse hinnangul on lisaks uudishimule ja Eesti heale mainele välisõppurite ja õpetajate Eestisse meelitamiseks tähtis koolide töö välismaailmaga suhtlemisel. "Oluline on see, kuidas meie koolid välja paistavad ja mida me välismaal teinud oleme. Tihtipeale on vastastikune vahetus üks ühele nende koolidega, kellega on head sõprussuhted," rääkis Loodus.

Tartu kutsehariduskeskuse rahvusvaheliste suhete koordinaatori Andrei Atškasovi sõnul on viimase kümne aasta jooksul muutunud Eestisse tulnud kutseõppurite päritolumaad palju mitmekesisemaks. "Kui varem käidi siin Soomest, Rootsist, Taanist, Lätist ja Leedust, siis nüüd on Eesti enda jaoks avastanud ka hispaanlased, portugallased, itaallased ja loomulikult sakslased. Ka Islandilt käib igal aastal väga palju õpilasi ja see on igati tore," ütles Atškasov.

Teispäeval Tartus kutsehariduse rahvusvahelistumise päeva puhul korraldatud kokkusaamisel oli kolm vestlusringi, milles arutati õpilastele mõeldud rahvusvahelisi tegevusi, õpetaja võimalusi osaleda rahvusvahelises koostöös ning hariduse ja oskuste omandamise tulevikku nii Eestis kui ka Euroopas laiemalt.