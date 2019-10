Juhtkiri. Plats on puhas. Mida ehitate?

Tellijale

Plats on nüüd puhas. Ent mida sinna ehitama hakatakse, ei ole päris selge vist uutele vallajuhtidele endilegi. Esiteks tõuseb küsimus juba sellest, kes on võimul. Vastus on: valimisliit Koostöö. Ainult mitte see osa Koostööst, mis enne oli, vaid mingi teine. Põhja-Sakala volikogus polnud klassikalist koalitsiooni-opositsiooni enne võimuvahetust ega ole nüüdki. Valijal on nii aga kahe aasta pärast üsna keeruline vahet teha, kellele tasub häält anda, kellele mitte.