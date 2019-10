Tellijale

Kui varem ei olnud suuri torutöid ehitusel plaanis, siis augustis selgus, et suurem osa sajuveetorustikust on halvas seisukorras ja vajab väljavahetamist.

Eile ütles maanteeameti Lääne teehoiu osakonna ehituse juhtivinsener Sven Savi, et praeguseks on lõpetatud olemasoleva sajuveetorustiku parandamine, dreenikihi ehitus ja tehnovõrkude tööd. Käsil on killustikaluse ja ringristmiku väljaehitamine ning äärekivide paigaldamine. Asfalteerimist alustatakse põhiteel oktoobri viimasel nädalal, pärast seda avatakse lõik liiklusele.