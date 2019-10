Eestis on taas liikvel tervendamist pakkuvad kelmid

"Kahjuks on kõige vähem kaitstud need eakad, kellel pole lähedasi, kes saaks oma eakaid sugulasi selliste skeemide eest hoiatada," ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kelmuste ja majanduskuritegude eriasjade uurija Margus Semjonov. "Aga abi on ka osavõtlikest naabritest, tuttavatest ja sotsiaaltöötajatest. Oluline on meeles pidada, et raha on turvalisem hoida pangas."