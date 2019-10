Tellijale

Turniiri ühe korraldaja sedastusel selguvad parimad aprilli lõpuks. Kohtumised leiavad aset Viljandis, kas spordihoone suures saalis või Kesklinna kooli võimlas. Täpne ajakava selgub pärast kõikide meeskondade registreerimist. Mängitakse laupäeviti (välja arvatud final four) ning mängupäevi on ühes kuus kuni kaks. Igal mängupäeval on kõigil meeskondadel üks kohtumine.