Mulgi segakoor tähistab sünnipäeva kontserdiga

Mulgimaa arenduskoja tegevjuhi Anneli Roosalu sõnul on segakoor kontserte andnud nii Eestis kui välismaal. Laulu kaudu on mulgi kultuuri tutvustatud näiteks Venemaal, Saksamaal ja Kanadas. Lauljatele ja dirigendile oli väga tähtis tänavusele juubelilaulupeole "Minu arm" pääsemine, sest sõel oli tihe ja kaugeltki mitte kõik soovijad ei laulnud suvel laulukaare all.