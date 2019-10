Kaks aastat valimisteni – viimane aeg hakata valmistuma

See aga viib nüüd paratamatult mõttele, kas ei oleks juba aeg loobuda ka kandidaatidele kehtivast elukohanõudest? Reaalsuses kitsendab see ju ainult seaduskuulekate, korralike inimeste võimalusi valimistel kandideerida. Teised lihtsalt ei hooli sellest, et elukohateates valeandmete esitamine on seadusega keelatud. Seda tegevatele poliitikutele ei paista minevat korda ka see, et nii sooritavad nad avaliku õigusrikkumise, millega õõnestavad seaduse autoriteeti laiemalt. Ja nende valijad kiidavad selle häält andes heaks.

Küsimus ei ole ainult inimeste aususes ja ühiskondlikus moraalis. Ebaausate poliitikute eeskuju on nakatanud paljusid tavakodanikke, nii et elukohateates valeandmete esitamisest on saanud suurt majanduslikku kahju põhjustav ühiskondlik probleem.

Järgmine kord kandideerib tema asemel Viljandi linnapeaks keegi teine. Madison võib siis erakonnale hääli koguda küll kusagil mujal, aga viljandlasi ta enam lollitama ei tule – siinsed valijad on oma rolli tema poliitilise karjääri edendamisel täitnud.

Kui omavalitsustel puudub elanikkonnast korralik ülevaade, on raskem planeerida avalikke teenuseid. Just praegu on teadlastel käsil ligi miljon eurot maksma minev uuring, et selgitada mobiiltelefonide asukoha määramise abil välja, kus inimesed tegelikult elavad. Registrite ebatäpsus on ka peamine põhjus, miks on nii problemaatiline plaan korraldada järgmine rahvaloendus üksnes nende põhjal, kuigi sel moel hoitaks kokku vähemalt kümme miljonit eurot.

Tõenäoliselt ei ole põhjust loota, et õiguskaitseorganid hakkaksid kohalikel valimistel kandideerimiseks elukohateates valeandmeid esitanud tegelasi korrale kutsuma, sest selle valdkonna eest vastutav minister on isik, kes on seda ka ise teinud.

MILLEKS ON vaja reeglit, mille järgimist praktikas isegi ei üritata tagada? Tundub, et seda on vaja just õigusrikkujatele, sest see aitab valimistel piirata konkurentsi, mida pakuvad neile korralikud, seaduskuulekad inimesed. Elukohanõude kaotamise korral saaksid kohalikku volikokku kandideerida needki, kes elavad parajasti mujal Eestis või hoopis välismaal, kuid hoolivad siiski ka sellest paigast, kust nad on pärit. See võiks aidata hoida eriti just maapiirkondadest lahkunud noorte sidemeid oma vana kodukandiga. Praegu peaksid nad ju seal kandideerimiseks valetama.

Töö volikogus, kui seda korralikult teha, ei ole mingi meelakkumine. Viljandis kuluks minu hinnangul 20–30 tundi kuus (asjaosalised võivad muidugi parandada, kui ma eksin), et linnavolikogus arutatavad teemad endale nii selgeks teha, et nendel kaasa võiks rääkida ning korralikult volikogu ja mõne komisjoni töös osaleda. Tund päevas ei pruugi tunduda esmapilgul palju, aga nelja aasta peale kokku teeb see vähemalt pool aastat tasuta tööd. See peaks olema tõsine mõtlemise koht kõigile, kes kohalikel valimistel kandideerimist kaaluvad.