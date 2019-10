Tellijale

Sel päeval, kui Sakala Laanemäe talus külas on, võib elutoast jälgida, kuidas päikesepaiste vaheldub vägevate vihmahoogudega. Eveli Sarapuu ütleb, et varasemates elukohtades pelgas ta müristamist ja välku, ent nüüd, kui tänu suurtele akendele on loodus nii lähedal, et tajud, kuidas oled osake sellest, ta hoopis imetleb äikest. «Nüüd tundub see mulle põnev ja imeline loodusnähtus.»