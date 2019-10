Sooline võrdsus paraneb, kuid palgalõhe kestab

"On positiivne, et nii naiste kui meeste sissetulekute tase on tõusnud, kuid kahjuks on sooline palgalõhe Eestis endiselt Euroopa suurim," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

"Üks põhjus on kahtlemata tööalade jaotus: ühiskonnas on juurdunud stereotüübid naistele ja meestele sobilikest ametitest. Selle muutmine eeldab, et rohkem naisi läheks õppima näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid või loodus- ja täppisteadusi. Hoolekande- ja haridusvaldkonnas seevastu võiks senisest rohkem mehi õppima ja tööle asuda. Olukorra muutmises on roll nii riiklikul poliitikal, ühiskondlikel hoiakutel, organisatsioonide praktikatel kui inimeste endi valikutel. Julgustan kõiki tegema oma huvidele ja oskustele vastavaid, mitte stereotüüpidel põhinevaid valikuid ning küsima tehtava töö eest õiglast palka. Töiste sissetulekute võrdsusele on oluline tähelepanu pöörata ka seetõttu, et see hakkab tulevikus mõjutama pensionide suurust. Suur palgalõhe ja sellest tulenev pensionilõhe tingivad naiste suurema vaesusriski," rääkis Tanel Kiik.