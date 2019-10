Viljandi raamatukogu kutsub lapsi Pipa klubisse

Raamatukogu kodulehel seisab, et Pipa on Viljandi linnaraamatukogu maskott – rebane, kes teadagi on äraütlemata kaval ja uudishimulik, hooliv ja tark loom. Pipa klubi ongi mõeldud kõigile lastele, kes sooviksid olla nagu rebane Pipa: seiklushimulised avastajad, julged katsetajad, uudishimulikud uurijad, osavad meisterdajad, lugeda sealjuures lahedaid raamatuid ning leida ja hoida häid sõpru.