Otsedemokraatiat on Euroopas rakendatud küll antiik- ja muinasajal, ent pärast seda, kui valitsetavad üksused paisusid nii suureks, et igaühega iga asja läbi vaielda polnud võimalik, on kogukondadel tulnud demokraatiast üldse loobuda või usaldada esindusdemokraatiat. Nüüd, kui e-hääletus lubaks justkui iga asja üle väikeste kuludega rahvahääletust korraldada, on üha rohkem hakanud kostma hääli, et peaksime senisest tunduvalt rohkem üle minema otsedemokraatiale. Viljandi kaasav eelarve on näide sellest, miks seda teha ei tohiks.