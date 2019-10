Et Viljandi kultuurikadeemia auditoorium jäi väärikate ülikoolile kitsaks, võeti ette kolimine Sakala keskusesse. Esmaspäeval tuli sinna kohale ligi kakssada inimest, nii et suur saal oli täis ning osa leidis endale koha rõdul.

Väärikate ülikooli eestvedaja Piret Aus ütles, et kuigi kolimise otsus oli sündinud raskelt, on see õige lahendus.