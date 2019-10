Tellijale

Loomingu Raamatukogu on oma peaaegu 63 tegevusaasta jooksul välja andnud ligi 1600 raamatut. Riigikord on vahetunud, Loomingu Raamatukogu on jäänud ja saanud tuua igal ajal lugejate ette nii vanemat kui ka uuemat väärtkirjandust maailma eri paigust, avaldada nii Eesti autorite teoseid kui ka tõlkeid rohkem kui poolesajast keelest.