Kristi Kangilaski avab kodulinnas esimese isikunäituse 

Praegu Viljandis elav ja töötav Kangilaski lõpetas 2013. aastal Eesti kunstiakadeemias graafika eriala ning on tegelnud peamiselt kujundustööde ja raamatute illustreerimisega ning õpetamisega Viljandi kunstikoolis. Seni on ta avaldanud kaheksa raamatut, millest esimene, "Päike läheb puhkusele", pälvis viie kaunima eesti lasteraamatu konkursil auhinna ning hea lasteraamatu tiitli lastekaitse liidult. Viimane kunstniku piltidega ilmunud raamat on Evelin Poveli "Ronides sugupuul".

"Olen joonistamist armastanud nii kaua, kui ma ennast mäletan. Vahepeal tegi elu keerdkäike, kuid lõpuks jõudsin ikka välja selleni, millest alati hirmsasti unistasin – raamatute illustreerimiseni," vahendab Kondase keskus kunstniku sõnu. "Esimene raamatutäis pilte sai tehtud mu enda teksti juurde, sest kirjutada meeldib mulle vaat et niisama palju kui joonistada. Iga raamatuga, mida on õnn illustreerida, proovin jälle veidi teisiti teha: et ise areneda ja et igale raamatule uus nägu anda."