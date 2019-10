Aktiivsed noored inspireerivad teisiti mõtlema  

Laupäeval tuleb Viljandis inspiratsiooniseminar "Think different", millel astuvad üles nimekad esinejad, kes on oma valdkonda ühel või teisel moel oluliselt muutnud. Aktiivsete noorte ühenduse JCI Viljandimaa korraldatav seminar paneb punkti tänavusele inpiratsiooniõhtute sarjale.