Leiburi tootejuht Illi Pikk ütles, et Leiburi valikust on müüduim toode Rukkipala, mis on Eesti kõige suurema müügimahuga leib üldse. Küsimusele, kui tähtis on inimestele leiva tervislikkus, vastas Pikk, et küsitlustes leiab enamik, et täisteraleiba peaks sööma, kuid tavaliselt eelistatakse lihtsamaid tooteid. «Täisteratoodete populaarsus kasvab siiski iga aastaga. Ka Rukkipala on tegelikult täisteraleib.»