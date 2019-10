Juhtkiri. Euroopa mustad lambad

Sel pühapäeval olid valimised nii Poolas kui Ungaris, keda peetakse õigusriigi põhimõtete painutamise, et mitte öelda rikkumise tõttu Euroopa Liidu mustadeks lammasteks. Kohtute iseseisvuse ja ajakirjandusvabaduse piiramine on peamine, mida neile Euroopa tasandil ette heidetakse, kuid poleemikat on tekitanud ka Poola karm abordikeeld, Ungari võimutegelaste korruptsioonikahtlused ning veel mitu tegurit, mille poolest need kaks riiki Euroopa Liidu enamusega ei klapi.