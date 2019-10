Omakultuuriakadeemia loengusari alustab hooaega

"Omakultuuriakadeemia" loengukursus tutvustab ja arendab eesti kultuurimõtet, keskendudes kultuurikandja tähenduslikule suhtele oma vahetu keskkonnaga. Kursus on avalike loengute vormis ning igal kohtumisel on erinev esineja. Viljandi kultuuriakadeemia ja pärimusmuusika keskuse koostöös teoks saava ettekannete sarja üldteema käesoleval hooajal on "Kuidas õpetada kunste?". Üles astuvad kunstivaldkondades tegutsevad õppejõud ja meistrid, nii tunnustatud korüfeed kui noored radikaalid.

15. oktoobril kell 18 algaval avaloengul "Kas saab õppida või õpetada rahvakunsti?" astub üles endisest käsitööõpetajast ettevõtja, toimetaja ja Saara Kirjastuse autor Anu Pink, kes on ellu aidanud üle kahekümne Eesti käsitööraamatu. Ettekanne kutsub kaasa mõtlema käelise pärandi säilimise ja säilitamise teemadel. Mida me peame rahvakunstiks? Kas selle uurimisest ja imetlemisest piisab? Millist rolli mängivad õppeprotsessis inimesed, asjad ja mõttemustrid? Kas raamatutarkus teeb targaks?

Sügisel on kavas kuus loengut. Need on pärimusmuusika aidas 15. ja 29. oktoobril, 5. ja 26. novembril ning 3. ja 17. detsembril kella 18–19.30. Loengutel osalemine on tasuta ning sarja lõppedes on võimalik saada kultuuriakadeemia täiendusõppe tunnistus.