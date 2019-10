Sadist vigastas kassi silma

Kaks nädalat tagasi tuli mitu päeva kadunud 8-aastane kass Hallu koju raskelt vigastatud silmaga. Kui alguses tundus omanikule, et tegemist on silmapõletikuga, siis pärast silma puhtakstegemist selgus, et nii see siiski pole, vaid olukord on palju hullem. Samuti tuvastas loomaarst, et tegu ei ole mingist haigusest tekkinud kahjustusega.

„Arst ütles, et on kolm varianti, kuidas Hallu viga sai: kas talle tulistati, teda torgati silma või teda on löödud,“ nentis Allikas. Talle teadaolevalt tulistati Tustist kahe kilomeetri kaugusel asuva Uusna küla kandis ühele kassile silma ning tema teada on juhtunust ka politseisse teatatud.

Kätlin ei ole veel avaldust politseisse teinud, kuid tal on see lähipäevil plaanis. „Ravi on kallis, aga üritame oma väikest sõpra ravida. Hallu on hästi sõbralik kass. Viha teeb, et selliseid asju kaitsetutele loomadele tehakse,“ ütleb ta.