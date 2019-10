700-meetrine tõus oli jooksjatele nagu kirss tordil

Tellijale

Paljude lõpetanute seast torkas silma 70-aastane vanahärra Ants Kuusik, kes osales Viljandi linnajooksul juba 48. korda. Kõige raskemaks pidas ta raja viimast tõusu. "Kõik oli suurepärane, kui arvestada viimast vihmase nädala perioodi. Võistlen siin 48. korda ja ikka ol see viimane Pika tänava tõus kõige raskem, see tõmbab 10 kilomeetri normaalse aja minuti võrra maha. Tunnen, et just selle tõusu peal hävin korralikult, jaksan sealt üles tulla suusasammuga, muidu on võimatu."