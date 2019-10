Tellijale

Kesklinna kooli direktor Aavo Soopa sõnul on käimas uue polüfunktsionaalse palliplatsi ehitus.

Uuel väljakul saab mängida kõiki pallimänge, alates jalgpallist, lõpetades võrkpalliga. Väljaku suuruseks on 15x31 ruutmeetrit ning platsi aluspind on kaetud kunstmuruga, mis on lapsele jalasõbralik ning võimaldab aastaringselt iga ilmaga palli mängida.