Pool aastat kestnud töö tulemusena on muinsuskaitseamet jõudnud veendumusele, et Viljandi raekoja tornis asuv kell koos sekretäri töötoas oleva emakellaga on haruldane lausa Euroopa kontekstis ning amet jätkab tööd, et kuulutada kell kultuurimälestiseks.